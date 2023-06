Na loja da JMJ há artigos para muitos gostos e diversas carteiras

A menos de um mês da realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é expectável que aumente a procura dos produtos relacionados com o evento. O chamado merchandise já está a venda na loja física da JMJ2023, no lisboeta bairro do Beato, em corners no El Corte Inglés, em Lisboa e em Gaia, mas também online. Há produtos para quase todos os gostos e carteiras. Desde uma cruz em ouro (19,2 quilates) com o símbolo da jornada, a 1580€; a um íman para colocar, por exemplo, na porta do frigorífico, a 3,50€.

Há três tipos de produtos: vestuário, com destaque para as T-shirts, o religioso e os acessórios. E no que respeita ao religioso é onde de encontram alguns dos artigos mais caros, especialmente os de joalharia. Por exemplo, a cruz JMJ, com 2,8cm de altura e uma espessura de 1,5mm, edição limitada (100 unidades) ouro amarelo fica por 1080€. Já a sua irmã um bocadinho maior (3,5 cm de altura e uma espessura de 1,5mm), igualmente uma edição limitada a 100 unidades, pode ser adquirida 1580€. Ainda no que respeita à joalharia religiosa as cruzes em prata, igualmente com o símbolo da jornada desenhado na face, começam nos 39,90€, um pin, e vão até aos 72€, as pendentes. Já as cruzes com fio variam entre 107,80€ e os 130€.

Este artigos são produzidos pelo joalheiro lisboeta Maison Simão. Aliás, a JMJ propõe que as empresas interessadas em associar-se ao evento peçam permissão para que os seus produtos possam ter a marca da jornada, uma vez que esta é "registada com direitos reservados pelo que o seu uso carece de prévia autorização".

Mas há outros artigos para os fiéis católicos a preços bastante mais acessíveis. O colar com cruz em latão esmaltado com o símbolo da JMJ pode ser adquirido por 75€, já a de cortiça fica por 5,50€. Em matéria de dezenas (uma espécie de pulseira com dez contas para rezar o terço) existe a de madeira (3,50€) e a de plástico (4€). O terço em madeira sobe para os 11.50€ e o de plástico fica nos 10,50€.

Foto O Kit do Peregrino será entregue a todos os inscritos na JMJ Duarte Mourão Nunes/JMJ Lisboa 2023

Todo o plástico utilizado é reciclado, salvaguarda a JMJ. Por exemplo, as garrafas de vidro são mais pesadas para serem transportadas pelos peregrinos, por isso a opção foi o plástico, explica uma porta-voz da organização, fazendo referência ao kit do peregrino, aquele que é entregue a todos os inscritos neste encontro internacional dos jovens com o Papa. Além da garrafa, o kit tem uma mochila, uma T-shirt vermelha ou verde, um panamá, um terço e uma fita para colocar a credencial e pendurar ao pescoço.

Made in Portugal e amigo do ambiente

Em conta fica o livro Evangelho Diário 2023 (5€), que apresenta o texto do evangelho proclamado cada dia na eucaristia. Os textos bíblicos são acompanhados de uma meditação. Outro livro é o dos Patronos da JMJ Lisboa 2023 (9€) com prefácio do cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, e textos sobre diversos santos, de Santo António a São João Paulo II, passando por São João de Brito e a beata Joana de Portugal.

A maioria dos objectos são fabricados em Portugal, garante a organização. E também foram desenhados por cá, por voluntários. Já o símbolo foi criado pela jovem designer gráfica Beatriz Roque Antunes, que foi a escolhida pela organização para representar o evento entre as propostas de centenas de candidatos oriundos de 30 países.

Existem ainda produtos específicos a pensar nos sacerdotes e bispos que acompanharão os jovens e celebrarão com o Papa, como estolas com o símbolo da JMJ bordada (entre 75€ e 89€, a diferença é que a segunda é bordada em três tons de dourado) e sublimada, ou seja, impressa (40€).

Olhemos agora para o vestuário. O kit que será entregue a cada peregrino já inclui uma T-shirt, mas na loja da JMJ o que não falta é camisolas de manga curta e comprida (as sweatshirts ou hoodies, quando têm capuz). Existem em várias cores e com diversos símbolos da jornada. A T-shirt branca, 100% algodão, fica por 11€, se tiver outra cor (preto, rosa, verde e vermelho) sobe para 12€.

Se em vez dos símbolos da jornada, a T-shirt em 100% algodão branco tiver a figura do Papa Francisco estampada o preço foi fixado nos 17€. A T-shirt mais cara, de jersey é em poliéster, de cor vermelha e com a gola e o final das mangas listado a verde. Na frente, à esquerda tem um pequeno símbolo da jornada e nas costas a palavra “Francisco” sobre um enorme número “1”, como as camisolas do futebol, custa 25€. Ainda assim fica a metade do preço do hoodie encarnado (50€).

Todos os produtos têxteis têm a certificação OEKO-TEX® Standard 100 — o que garante que não foram utilizadas substâncias ou produtos químicos nocivos no seu fabrico, nem para o ambiente nem para a saúde humana, salvaguarda a JMJ.

A secção mais variada é a dos acessórios. Há bonés (8€ e 11€); a bandeira do evento, com 70cm de altura e 100 de largura (24€); o cachecol (25€); kit três pulseiras de silicone (7€), kit quatro crachás (6,5€) e o kit três velas com as cores da bandeira de Portugal (12,50€).

Podem ainda ser adquiridos sacos de pano variados (entre os 5,50€ e os 19€); a toalha de praia (37€) com a respectiva almofada (24€) e pulseiras diversas (8€). Há ainda artigos de papelaria, como blocos de notas (6€), conjunto de duas canetas (10€) e um estojo de cartão reciclado com lápis, canetas e afia (8€) para registar os dias passados em Lisboa.

Por fim, há um pack chamado "oração" que inclui uma T-shirt, um terço, um colar e o kit de velas (38€). Se quiser oferecer um presente e não souber o quê, o espaço comercial da JMJ propõe dois vales oferta, um de 30€ e outro de 50€ — o cartão é digital e é enviado para o e-mail do destinatário.

Para não comprar produtos que não sejam provenientes de contrafacção, a JMJ Lisboa 2023 recomenda aos interessados que adquiram os produtos nos postos oficiais de venda, "que estarão devidamente sinalizados durante os dias da Jornada". Um meio mais fácil de adquirir os produtos será através da loja online. Quanto às falsificações, que poderão aparecer à venda por esses dias, a JMJ recomenda que "quem tiver conhecimento de falsificação deve comunicar o facto às autoridades competentes, que agirão como entenderem".

Com Bárbara Wong