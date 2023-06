Carlos Fiolhais: “Há sinais que vêm do espaço que nos dizem que há qualquer coisa ainda incompleta”

O céu é o limite para o telescópio espacial Euclides, com participação portuguesa, que está prestes a levantar voo e que pretende desvendar os mistérios do lado escuro do Universo, nomeadamente o que é a matéria escura e se existe ou não energia escura. Vai estudar milhares de milhões de galáxias, durante seis anos, e promete contribuir para a cartografia de um terço do céu. Em entrevista ao PÚBLICO, o físico Carlos Fiolhais, que não fez parte da missão, explica o que já se sabe sobre aqueles que são “dois dos maiores mistérios da física actual”. Mas esta é também uma conversa sobre a missão Euclides e o impacto que poderá ter no nosso dia-a-dia.

