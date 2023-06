Porto-alegrense deixa bens para Neymar em testamento por jogador não ser interesseiro

Homem de 30 anos, residente em Porto Alegre, Sul do Brasil, diz que se identifica com atleta por também sofrer com actos de difamação.

Mesmo sendo um dos jogadores mais bem pagos do mundo, Neymar Jr pode estar prestes a receber mais dinheiro na conta. Um morador de Porto Alegre, de 30 anos, decidiu registar em testamento a vontade de passar os seus bens para o atleta.

Mal de saúde, o autor, que não teve a identidade revelada, conta que não possui parentes com quem tenha um bom relacionamento, nem herdeiros. Por acompanhar o jogador há muito tempo e dizer acreditar que os dois têm pontos em comum, resolveu transferir tudo o que ganhou em vida ao já milionário brasileiro.

Segundo um ranking da revista Forbes, de 2022, Neymar foi o quarto atleta mais bem pago do mundo. Ele recebeu 95 milhões de dólares (cerca de 87 milhões de euros), atrás de Cristiano Ronaldo, LeBron James e Lionel Messi​​. Em 2023, o craque português lidera a lista de atletas mais bem pagos e Neymar surge em 12.º lugar.

Em entrevista ao portal Metrópoles, o homem afirmou que, acima de tudo, o futebolista não é interesseiro e que se identifica com o jogador por também sofrer com actos de difamação. A relação de Neymar com o pai também o inspira e o recorda do convívio com a sua figura paterna, já falecida.

Ainda não se sabe como ele conseguiu o CPF (Cadastro de Pessoa Física, o registo de contribuintes mantido pela Receita Federal do Brasil) de Neymar, informação é que é necessária constar no testamento.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S.Paulo

Nota: o PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em português de Portugal