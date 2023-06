Inflação em Espanha cai para 1,9% em Junho

Apesar de ficar aquém da previsão de 1,7% dos analistas, inflação em Espanha recuou abaixo da meta do BCE este mês, segundo a previsão inicial.

Os preços no consumidor em Espanha subiram 1,9% na comparação anual em Junho, o seu aumento mais lento desde Março de 2021, mostraram dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol nesta quinta-feira.

Espanha é a primeira entre as grandes economias da zona euro a ter a inflação abaixo de 2%, a meta do Banco Central Europeu (BCE), frisou o Ministério da Economia do Governo liderado por Pedro Sánchez, em comunicado citado pela Reuters. A inflação a 12 meses harmonizada na UE em Itália em Junho foi de 6,7%, enquanto os dados de França e Alemanha (que saem também esta quinta-feira) ainda não estão disponíveis.

A inflação a 12 meses em Espanha ficou abaixo do aumento homólogo de preços de 3,2% verificado em Maio, mas ainda assim acima dos 1,7% esperados por analistas consultados pela Reuters. Meta do Banco Central Europeu (BCE), sublinhou ainda esta semana Christine Lagarde no Fórum de Sintra, é de voltar a baixar a inflação da zona euro para 2% e mantê-la nesse patamar.

A queda da inflação em Junho deveu-se principalmente aos preços dos combustíveis, electricidade, alimentos e bebidas não alcoólicas terem subido mais lentamente do que no mesmo período do ano anterior, disse o organismo de estatística de Espanha. Desde Janeiro deste ano, recorde-se, o executivo de Madrid decidiu reduzir a taxa de IVA em alguns bens alimentares essenciais, iniciativa cujo período, de resto, foi renovado esta semana.

Ainda assim, a inflação subjacente, que exclui os preços de alimentos frescos e da energia e a que o BCE também está particularmente atento, foi de 5,9% em relação ao ano anterior, abaixo dos 6,1% no período até Maio, informou o instituto público.

A inflação de Espanha a 12 meses harmonizada pela UE (medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor, ou IHPC) foi de 1,6%, abaixo dos 2,9% em Maio e ligeiramente acima da expectativa média de 1,5% de analistas consultados pela Reuters.