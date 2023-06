Inflação alemã sobe para 6,4%

Taxa subiu pela primeira vez desde Fevereiro. Preços alimentares estão 13,7% acima de Junho do ano passado.

A taxa de inflação da Alemanha deverá ter atingido os 6,4% em Junho face a igual período de 2022, segundo a previsão inicial do Destatis, organismo estatístico da maior economia da zona euro.

O desempenho anunciado esta quinta-feira representa um aumento da taxa homóloga a 12 meses, que em Maio tinha sido de 6,1% e que já não subia desde Fevereiro último.

A taxa de inflação subjacente – que exclui os preços da energia e alimentos – deverá ter sido de 5,8%, quando em Maio passado estava em 5,4%. O gabinete estatístico alemão adianta que, em Junho, os preços dos alimentos estavam 13,7% acima do verificado em igual mês do ano passado. Já os da energia estavam 3% acima.

A inflação alemã a 12 meses harmonizada pela UE (medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor, ou IHPC), foi de 6,8%, acima dos 6,3% de Maio, segundo o Financial Times – e que compara com os 1,6% que Espanha apresentou esta quinta-feira, também referentes a Junho.

Em Portugal, o Instituto Nacional de Estatística (INE) prevê para esta sexta-feira, 30 de Junho, a divulgação da primeira estimativa de inflação no país para o mês de Junho. Em Maio, a taxa de inflação recuou para 4%, com o IHPC nos 5,4%.