Siga aquele queijo! No Centro de Portugal, os queijos inspiram rotas turísticas

Há uma nova rota para descobrir no Centro do país e promete fazer as delícias dos fãs de queijo - e não só. Tendo como denominador comum os queijos com Denominação de Origem Protegida (DOP) do Centro de Portugal - Queijo Serra da Estrela, Queijo Beira Baixa e Queijo Rabaçal - esta nova proposta turística contempla um total de nove roteiros e mais de 50 experiências diferentes.

Os turistas vão ter a oportunidade de vestir a pele de pastores e acompanhar os rebanhos, experienciar a ordenha, participar em workshops de confecção de queijos, visitar queijarias, realizar provas de degustação e experiências gastronómicas. Estas propostas estão, ainda, complementadas por outras experiências, como visitas a museus, fábricas de burel, trilhos, castelos e aldeias.

A Rota Turística e Gastronómica dos Queijos do Centro de Portugal - projecto promovido pela InovCluster e financiado pelo Turismo de Portugal - acaba de ser lançada publicamente e tem já disponível um site próprio, assim como uma app, onde é possível ficar a conhecer as várias propostas de roteiros de um, dois ou três dias, e contactos dos 43 agentes turísticos envolvidos.

Foto Na aldeia de Tostão, Vila Velha de Rodão: daqui virão Queijos DOP Beira Baixa. No caso, da Queijaria Lourenço e Filhos adriano miranda

Além de visar a captação de novos fluxos turísticos, pretende sensibilizar para a importância de consumir Queijos com DOP do Centro, produtos altamente diferenciadores e com uma enorme importância para a economia de territórios de baixa densidade.

Cada um dos nove roteiros envolve “produtos e experiências tangíveis, diferenciadoras, únicas e de valor acrescentado que envolvem em si uma profunda ligação aos territórios”, destacou Patrícia Coelho, presidente da InovCluster. Em causa estão sugestões de passeios e actividades nos municípios que integram a Serra da Estrela e a Beira Baixa, assim como na envolvência da freguesia de Rabaçal (município de Penela).

Na Serra da Estrela, por exemplo, o convite pode passar por acompanhar de perto, ao longo de um dia, todo o ciclo de produção do queijo, sem deixar de usufruir das paisagens e sabores regionais. Para quem quiser estender a experiência ao longo de dois ou três dias, são apresentadas sugestões que podem contemplar, também, a participação em workshops ou oficinas de queijo, entre outras actividades. O mesmo acontece relativamente às regiões da Beira Baixa ou do Rabaçal.

Destaque para o roteiro que contempla o conjunto das três regiões e que se estende por três dias. O programa passa por Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo, Gouveia, Covilhã, Fundão, Castelo Branco e Penela, permitindo “vestir a pele do pastor”, “moldar o queijo com as próprias mãos”, e “descobrir mil e uma formas de saborear estes queijos e harmonizar com os melhores vinhos do território”.