Idade média dos trabalhadores da Administração Pública já ultrapassa os 48 anos

Oficiais de registo e notariado, pessoal da administração tributária e conservadores são as carreiras mais envelhecidas, com mais de 54 anos em 2022.

É uma tendência que parece não ter retorno. Os trabalhadores da Administração Pública estão cada vez mais envelhecidos e a capacidade de renovação dos serviços públicos caiu de forma drástica na última década. O Boletim Estatístico do Emprego Público, divulgado nesta terça-feira, mostra que a idade média dos trabalhadores do Estado subiu para 48,1 anos em 2022, mais 4,5 anos do que em 2011 (43,6 anos) e mais 4,1 anos do que a idade média do total da população activa (44 anos).