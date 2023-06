D. Dinis já voltou ao túmulo. Sem espada

O momento era simbólico e, por isso, justificou a presença de praticamente toda a equipa que desde 2016 trabalha no estudo e requalificação do túmulo de D. Dinis (1261-1325), no Mosteiro de Odivelas. Não se fez silêncio na igreja onde o túmulo está há séculos instalado, mas foram muitos os que respiraram de alívio quando ao fim de apenas alguns minutos a pesada tampa foi colocada sobre a arca tumular, sob o olhar atento de Sofia Wilton, a conservadora de escultura que tem procurado devolver à sepultura do rei que também foi poeta a dignidade que merece.

