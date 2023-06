Marcelo quer “dar sinal de vida” a Pedrógão e celebrar Dia de Portugal na zona afectada

Passaram quase duas semanas desde que foi concluído o memorial de homenagem às vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande em 2017, mas o Governo acabou por só inaugurar a obra formalmente esta terça-feira, com a presença do Presidente da República. Junto ao monumento que evoca as vítimas da tragédia dos incêndios de Junho de há seis anos, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que o Estado deve dar um "sinal de vida" a Pedrógão Grande, fazendo com que os municípios da região de Leiria que foram afectados pelos incêndios organizem, no próximo ano, o Dia de Portugal. Já o primeiro-ministro António Costa aproveitou a ocasião para lembrar que o risco de novos incêndios persiste e que, como tal, é preciso o esforço de todos para o evitar.

O Presidente da República considerou que “há que aprender com a lição do passado”, mas que é preciso “olharmos também para o futuro”, se “queremos construir um futuro melhor, com maior coesão territorial, mais oportunidades económicas e sociais, mais criação de emprego e riqueza”.

Considerando que estes desafios têm sido especialmente difíceis para aquela região do país, o Presidente defendeu que no próximo ano devem ser os municípios da comunidade intermunicipal de Leiria, com “foco principal” em Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, que mais foram afectados pelos fogos, mas também outros, nomeadamente, do Pinhal de Leiria, a “preparar a celebração do Dia de Portugal”.

“Passada a fase em que fazia sentido que o 10 de Junho percorresse as capitais de distrito”, Marcelo pediu que se olhe “agora para os municípios mais pequenos com situações mais difíceis, mas que vão ter direito à construção e que estão a construir esse futuro”. “É essa a palavra de esperança do dia de hoje”, disse.

Mais do que uma celebração, contudo, o Presidente pediu que a comemoração do Dia de Portugal, envolvendo estes municípios, “seja um compromisso de Portugal com a construção de um futuro ainda mais coeso territorialmente”.

Junto à EN236, em Pobrais, juntaram-se ao Governo e ao Presidente da República, dezenas de vítimas e famílias das vítimas para a cerimónia. Pelo Governo, estiveram presentes a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, o ministro das Infra-Estruturas, João Galamba, e a ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Também o chefe do Estado-Maior da Armada, o almirante Gouveia e Melo, marcou presença, assim como o cardeal patriarca de Lisboa, D. José Ornelas, ou os deputados do Chega e a deputada única do PAN.

"Enfrentar o risco"

O primeiro-ministro, por sua vez, sinalizou a importância do memorial como “sinal de respeito” para com as vítimas e as suas famílias, mas também de “alerta de que o passado corre sempre o risco de se repetir” e de que temos de agir perante o mesmo.

“A melhor homenagem que podemos prestar é não só dizermos que não esquecemos, mas sobretudo agirmos e que sabemos que o risco existe e que temos todos os dias de trabalhar para o enfrentar”, afirmou.

Falando antes do Presidente, António Costa alertou que “Portugal é um país particularmente exposto aos riscos das alterações climáticas e agrava todos os anos o risco de incêndio”, tendo assumido que o Estado tem o “dever” de “prevenir este risco” e “preparar-se para enfrentar esse risco”.

Mas sinalizou também que a prevenção dos fogos “exige a mobilização colectiva de toda a sociedade” e “depende de cada um de nós individualmente”.

É preciso fazer "renascer a consciência colectiva de saber que mesmo os eventos extraordinários e excepcionais nos impõem a obrigação permanente, diária e colectiva de saber que o risco existe e que o devemos prevenir”, disse.

Considerando que o memorial de homenagem às vítimas deve ser um "grito de alerta", o primeiro-ministro defendeu, por isso, a “necessidade de uma reforma estrutural da floresta", de "revitalizar o interior”, de “tornar o território mais resiliente e menos exposto ao risco”, de que “cada comunidade conheça o risco”, pois “só assim se pode defender”, e ainda a importância do “apoio” que deve ser dado aos agentes da protecção civil “que dão a vida ou o corpo para salvarem a vida, os bens e os corpos de outros”.