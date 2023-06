Shakira fala sobre traição de Piqué: descobriu quando o pai estava no hospital

A separação de Shakira e Gerard Piqué deixou a cantora abalada ao ponto de o seu pai ter viajado para Barcelona para a apoiar. Foi nessa altura que William Mebarak, na altura com 90 anos, caiu e teve de ser hospitalizado. “[O meu pai] foi a Barcelona para me consolar quando eu estava consumida pela tristeza da minha separação e enquanto lá estava, na primeira comunhão de Milan, ficou gravemente ferido num acidente”, recordou Shakira numa entrevista exclusiva à última edição da revista People en Espanol, da qual é capa.

Foi enquanto o pai estava nos cuidados intensivos que Shakira descobriu “pela imprensa que tinha sido traída”. Mais de um ano depois, a colombiana recorda a dimensão do seu choque: “Achei que não sobreviveria a tanto”, desabafa.

“Passei pela negação, pela raiva, pela dor, pela aceitação, pelo luto, pela esperança, pela desilusão, pela esperança de novo, pela ilusão”, reflecte Shakira. “Tantas emoções e sentimentos que às vezes pareciam estar em desacordo, que pareciam não poder coexistir dentro de mim. Que só fui capaz de desabafar através das minhas canções, para me compreender um pouco melhor.”

Foto Shakira na capa da edição People en Espanol DR

A música, aliás, foi o que diz lhe ter salvado a vida. “[A música] ligou-me a quem realmente sou, quando senti que me estava a perder. Quando não me reconhecia, a música era o meu espelho”, diz. E foram as suas canções que contaram um pouco mais sobre os sentimentos que a afloraram quando a relação de 12 anos acabou: Monotonía mostrou-a triste; Sessions, Vol. 53, com Bizarrap, pronta para seguir em frente, mas não sem deixar algumas alfinetadas ao antigo companheiro: “Tanto que te la das de campeón / Y cuando te necesitaba distete tu peor versión.” Pouco depois, seguiu-se a sua colaboração com Karlol G, TQG, em que ambos atiram dardos aos seus ex-parceiros, e, por fim, no final de maio, lançou Acróstico, uma canção em que deixa o amor e o desgosto de lado para cantar sobre ser mãe, com um vídeo em que aparecem os seus dois filhos, Sasha e Milan.

Já o pai da cantora não tem tido descanso: “Superou um AVC, dois acidentes, uma pneumonia, cinco cirurgias, tudo isto aos 91 anos e em menos de seis meses”, conta. E, ao mesmo tempo que enaltece o facto de o pai ser “o maior exemplo de resiliência”, explica que a sua saúde foi o que mais contribuiu para a decisão de regressar a Miami.

Em Novembro, Shakira e Piqué chegaram a um acordo sobre a custódia dos seus dois filhos, que estabelecia que a cantora ficaria com a custódia de ambos, mudando a sua residência para os EUA.