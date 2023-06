Maria Carolina, a princesa brasileira morta pelos nazis em câmara de gás

O historiador Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança tinha sete anos quando as tropas de Adolf Hitler invadiram a Áustria, em 12 de março de 1938. Aos 91, ele não se esquece do semblante de preocupação de sua tia, a princesa Maria Carolina de Saxe-Coburgo e Bragança (1899-1941).

Ela e a mãe de Carlos, Teresa Cristina (1902-1990), são bisnetas do imperador Pedro II (1825-1891). Elas são filhas do príncipe Augusto Leopoldo (1867-1922), filho da princesa Leopoldina (1847-1871), por sua vez a segunda filha de Pedro II e Teresa Cristina de Bourbon-Duas Sicílias (1822-1889).

Ao todo, o príncipe Augusto e a mulher, a arquiduquesa Carolina da Áustria-Toscana (1869-1945), tiveram oito filhos: Augusto (1895-1909), Clementina (1897-1975), Maria Carolina (1899-1941), Rainer (1900-1945), Filipe (1901-1985), Teresa Cristina (1902-1990), Leopoldina (1905-1978) e Ernesto (1907-1978).

Foto Os irmãos Maria Carolina, Augusto Leopoldo, Clementina, Augusto, Rainer e Carolina Museu Imperial Ibram MinC

Desses, pelo menos três nasceram com problemas mentais, provavelmente de origem genética: Augusto, Maria Carolina e Leopoldina. No caso da terceira filha do casal, acredita-se que, além da deficiência mental, ela teria contraído poliomielite. Quem afirma isso é sua sobrinha, Maria Amélia, filha da princesa Clementina, em seu livro de memórias. Naquele 12 de março de 1938, Maria Carolina não poderia imaginar que, apenas três anos depois, em 6 de junho de 1941, ela seria morta pelos nazis numa câmara de gás do Castelo de Hartheim, na Áustria. Ela tinha 42 anos.

"Minha tia foi barbaramente eliminada por duas razões: era declaradamente antinazi e tinha uma doença incurável", recorda o sobrinho da princesa, autor de livros como Dom Pedro II na Alemanha (Editora Senac, 2014). "O regime eliminou uma inimiga com a desculpa de que ela era inútil e demente."

Condenados ao esquecimento

A princesa Maria Carolina nasceu no dia 10 de janeiro de 1899, na cidade de Pula, antigo Império Austro-Húngaro, atual Croácia. Seu nome completo é Maria Carolina Filomena Ignácia Paulina Josefa Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Saxe-Coburgo e Bragança.

Por parte de pai, Maria Carolina era bisneta de Pedro II, o último imperador do Brasil, e trineta de Dom Pedro I, primeiro imperador brasileiro. Seu pai, Augusto, nasceu em Petrópolis (Rio de Janeiro), em 6 de dezembro de 1867, mas, com a morte do avô, Pedro II, em 5 de dezembro de 1891, passou a morar em Viena, Áustria.

Foi lá que se casou, no dia 30 de maio de 1894, com a arquiduquesa Carolina, no Palácio Imperial de Hofburg. O casal teve oito filhos. A família de Augusto e Carolina morou, entre outros endereços, nos castelos Gerasdorf e Schladming, distantes 16 e 345 quilômetros de Viena.

Augusto morreu em 11 de outubro de 1922, aos 54, sem realizar o sonho de regressar ao Brasil.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S.Paulo

O PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em português de Portugal.