Voltar aos CD é voltar a um tempo que está sempre aqui à nossa espera

Tendo perdido a boleia para a renascença do vinil, resolvi adiantar-me ao regresso triunfal do CD. Um incêndio curou-me do vício do vinil e, de qualquer modo, a minha colecção, outrora tão cuidada e completa, foi desvirtuada, quando eu escrevia sobre música, pelos milhares de monos que me mandavam as editoras, e por outros milhares que fui comprando por curiosidade em genuínos armazéns de monos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt