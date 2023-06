O submarino Titan, uma angústia televisiva

As vítimas e os sobreviventes do naufrágio de Pylos não reúnem os requisitos que prendem as televisões. Ficou à vista. Preferem embarcar num submarino de aventureiros privilegiados.

O interesse na história do submarino Titan, da OceanGate Expeditions, que está desaparecido desde domingo, é enorme. Sabemos que as reservas de oxigénio já acabaram, de acordo com as previsões da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Tinha uma autonomia de 96 horas após o fecho da escotilha. Ouvimos os testemunhos da ansiedade de vários amigos e o relato de ex-passageiros que consideraram que um acidente era provável.