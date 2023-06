Um quarto que seja seu

A invasão do espaço pelos brinquedos das crianças denuncia uma excessiva centralidade dos mais novos na teia familiar, conferindo-lhes um protagonismo que desequilibra a relação entre as gerações.

Quem não viu já este cenário nos dias de hoje: salas viradas de pernas para o ar, com os brinquedos das crianças espalhados por todo o lado, desde o chão aos sofás, passando pelas cadeiras e pelas mesas? Parece que o espaço comum das casas se transformou num enorme playground, onde os mais novos dominam o território que deveria ser de todos os membros da família.

Nesse território ocupado pelos mais novos, os adultos lá se tentam ajeitar o melhor que podem, desviando os pés dos brinquedos do chão e empurrando para o lado os objetos dos sofás. Com sorte, lá descobrem um lugar para se sentarem, antes de tropeçarem num novo brinquedo. Com sorte — há que ressalvar —, porque, com azar, os adultos poderão chegar ao ponto de não conseguirem encontrar um local que seja seu.

É fácil de compreender que, do ponto de vista dos adultos, a solução de ver a sala comum transformada no espaço de recreio das crianças lhes retira a possibilidade de terem algum descanso e tranquilidade para se dedicarem a tarefas de que gostem, como ler um livro, ver um filme, conversar ou simplesmente descansar.

Esta situação, que se tornou tão comum nos nossos dias, atenta contra os direitos dos adultos que, tal como as crianças, também devem ter os seus direitos garantidos numa casa que é de todos. Mas, mais relevante do que a apropriação do território, é o seu significado. O espaço doméstico não é um lugar neutro. Pelo contrário, espelha as interrelações entre os membros das famílias.

A invasão do espaço pelos brinquedos das crianças denuncia uma excessiva centralidade dos mais novos na teia familiar, conferindo-lhes um protagonismo que desequilibra a relação entre as gerações. Essa excessiva centralidade contribui para que as crianças cresçam com a ideia enganadora de que são o centro do mundo, ideia esta que, mais tarde ou mais cedo, irá ser posta à prova pela realidade, que não se compadece com semelhantes ilusões.

É que ter os brinquedos no meio da sala não é apenas uma questão espacial. A estrutura organizacional da casa transfere-se inevitavelmente para a estrutura interna das crianças, mapeando a sua geografia emocional. As crianças que brincam no meio da sala habituam-se a ter sobre elas o olhar constante dos adultos. Não estão apenas no centro da sala, mas também constantemente no centro da atenção dos adultos. Mais: são crianças que raramente brincam sozinhas, necessitando que o adulto esteja sempre a interagir com elas.

Assim, além de abdicar do espaço da sala, o adulto tem de renunciar também ao seu próprio tempo, destinando-o por inteiro ao entretimento infantil. Tomar conta de uma criança torna-se, deste modo, uma tarefa ciclópica, que consome todo o tempo útil, a ponto de deixar os seus cuidadores exauridos.

Poderia pensar-se que, se a omnipresença dos mais novos no espaço familiar se torna invasiva para os adultos, poderia, em contrapartida, ser benéfica para as próprias crianças, que cresceriam felizes com a sua própria centralidade. Mas, numa primeira análise, priva-as da possibilidade de se apropriarem de um espaço que seja seu, no qual brinquem com autonomia, sozinhas ou com os seus irmãos, por períodos de tempo progressivamente mais longos.

Numa análise mais profunda, o quarto poderá ser considerado como uma metáfora para o encontro do eu consigo próprio, através da arte da solidão e da aprendizagem da profundidade, essencial para a construção da individualidade, bem como para o amadurecimento emocional.

Brincar no seu próprio quarto (obviamente com os perigos eliminados, de modo a garantir a segurança), longe da vigilância constante dos adultos, contribui para que as crianças construam uma noção da sua própria individualidade e desenvolvam a sua interioridade. Saber quem somos implica sermos capazes de estar a sós com os nossos pensamentos no nosso próprio espaço.

Para criarmos a noção de que somos um ser único, necessitamos de solidão, de silêncio, de autonomia, de liberdade e, por vezes, até de uma certa dose de tédio que, nas palavras do filósofo Byung Chul Han, “não deixa de ser importante para o processo criativo”. Para o psiquiatra Augusto Cury, “nada é tão importante para a criatividade como a solidão”, pelo que “quem tem medo da solidão não consegue interiorizar-se, questionar-se, libertar o seu imaginário e contruir ideias próprias”.

A gestão do espaço da casa de forma equilibrada, delimitando os espaços de cada um e aqueles que são de todos, confere estrutura interna à criança e favorece o caminho em direção ao outro, levando-a a interiorizar que há um espaço que é seu, mas que nem todo o território lhe pertence – há um espaço que é dos outros e que tem de ser respeitado.

Há um tempo para ter a atenção dos adultos e há outro para não estar sob a luz dos holofotes, aprendendo a entreter-se com autonomia, a criar o seu mundo imaginário, a gerir o seu tempo e a cuidar do seu espaço, estimando-o e arrumando-o depois das brincadeiras. Este espaço é o seu quarto.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990