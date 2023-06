Planador lançado nos Açores vai mapear o Atlântico

Instrumento científico vai permitir conhecer melhor a biodiversidade marinha e o impacto das alterações climáticas no futuro dos recursos marinhos. Planador sai no domingo da Horta.

Um planador de investigação vai ser lançado na ilha do Faial, nos Açores, no domingo, para mapear o oceano Atlântico, anunciou o Okeanos – Instituto de Investigação em Ciências do Mar, com sede na Horta.

De acordo com o centro de investigação, o lançamento surge no âmbito do projecto Mission Atlantic, financiado pela União Europeia através do programa Horizonte 2020. O projecto, segundo um comunicado, tem como “objectivos principais mapear e avaliar o estado presente e futuro dos ecossistemas marinhos do Atlântico sob a influência das alterações climáticas e exploração humana”.

Pretende-se “identificar riscos e pressões nos ecossistemas do oceano Atlântico, para apoiar o desenvolvimento de estratégias de gestão que irão garantir o uso sustentável dos recursos marinhos e a preservação da biodiversidade marinha para as próximas gerações”.

O planador de investigação passará por vários pontos estratégicos, entre os quais as ilhas Canárias, em Espanha, Cabo Verde e Brasil.

“Ao longo deste percurso, os sensores, as sondas científicas e os hidrofones instalados irão recolher diversos parâmetros oceanográficos, será feita a medição do eco na coluna de água e será ainda possível detectar animais marcados com marcas acústicas”, refere o comunicado.

O projecto, já em curso, “está a trabalhar no âmbito do mapeamento, modelação e avaliação dos ecossistemas do oceano Atlântico, recolhendo novas observações e desenvolvendo e aplicando ferramentas e tecnologias, com base em modelos dinâmicos e técnicas avançadas de aprendizagem automática para análises de big data”.

Foto O planador que vai circular dos Açores até Espanha, Cabo Verde e Brasil DR

Os indicadores “serão usados para avaliar o estado e desenvolvimento dos ecossistemas marinhos do Atlântico e para determinar as tendências históricas relativas às pressões antropogénicas”.

O projecto Mission Atlantic reúne cientistas, gestores e outros atores interessadas de 33 organizações parceiras formando uma equipa multidisciplinar, que inclui líderes reconhecidos em ciência, política e indústria oceânica, abrangendo um total de 14 países em quatro continentes (Europa, África, América do Norte e América do Sul).