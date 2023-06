Amazon investe mais 91 milhões de euros em IA generativa.

A Amazon anunciou um centro de IA generativa com workshops para pôr mais empresas a usar a tecnologia do ChatGPT com a infra-estrutura e os profissionais da gigante norte-americana.

A Amazon anunciou um investimento de mais cem milhões de dólares (cerca de 91 milhões de euros) num novo centro de IA generativa, o ramo da inteligência artificial que desenvolve ferramentas como o ChatGPT que são capazes de produzir conteúdo original (imagens, texto, código informático) com base em enormes quantidades de dados. Desde o começo do ano que o sector encabeçado pelas Big Five (Apple, Google, Amazon, Meta e Microsoft) já depositou vários milhares de milhões de euros na área apesar de cortes generalizados de outras despesas e postos de trabalho. Só a Microsoft investiu 9,1 mil milhões de euros na OpenAI, a criadora do ChatGPT.