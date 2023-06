Também no Verão, respiração rima com prevenção

Episódios, que se repetem no tempo, de tosse ou pieira/chiadeira ou mesmo peso no peito ou falta de ar são queixas sugestivas de asma.

Este ano tem sido complicado para a Joana que terminou agora a escola, para o Afonso, de 2 anos e também para o avô Manuel.

No Outono/Inverno vieram as constipações e com elas a tosse que não passava e até pieira ou falta de ar. Na Primavera foram o nariz a pingar, os espirros e os olhos a chorar, de tanto pólen que havia no ar… Agora que finalmente chega o Verão, quem não sonha com um pedaço de descanso? Aproveitar os dias mais longos, o sol, o calor, o mar e os passeios, o convívio com a família ou os amigos, sem escola e sem trabalho, mas na mala da Joana, do Afonso e do Manuel não pode faltar a prevenção. Afinal, não queremos estragar as tão desejadas férias!

Episódios, que se repetem no tempo, de tosse ou pieira/chiadeira ou mesmo peso no peito ou falta de ar são queixas sugestivas de asma. Esta doença afecta cerca de um milhão de pessoas em Portugal e pode ter início em qualquer idade. O diagnóstico não é difícil e o tratamento assenta na prevenção.

Poder-se-ia pensar que, sendo Verão, não é preciso prevenir estes incomodativos e repetitivos sintomas respiratórios. Apesar de haver contagens de pólenes no ar mais reduzidas durante o Verão (em comparação com a Primavera), sobretudo nas zonas costeiras junto ao mar, e da menor concentração de vírus respiratórios típica da época estival, com privilégio pelas actividades ao ar livre, o tratamento preventivo para o controlo destes sintomas respiratórios não deve ser interrompido.

Mas para quê manter o tratamento diário de prevenção se, à partida, vai estar tudo bem? Por dois motivos:

Primeiro: “A asma não tira férias.” É uma doença crónica, em que a inflamação das vias aéreas persiste e pode não se sentir, até ser tarde demais; e lá vem (mais) uma crise de asma.

Por isso, aposte na prevenção. Por vezes há “pequenos” sinais de que a asma não está bem controlada, a tosse que insiste em aparecer, por vezes só de rir fica-se com tosse (não é normal não poder rir!), uma dificuldade quando se brinca ou se corre na praia, ou se nada um pouco mais no mar; uma respiração ofegante, um cansaço que limita.

Outras vezes, a crise instala-se depressa e sem aviso. Lá vêm as noites sem dormir, a tossir e com falta de ar, dificuldade em respirar, ter de procurar um médico ou uma consulta rapidamente ou mesmo ir à urgência hospitalar.

Todos os Verões temos pessoas a terem de recorrer a urgências por crises/ataques de asma, o que pode ser evitado com um tratamento preventivo adequado. Tratar só a crise vai propiciar que estas continuem a repetir-se, cada vez mais, nessas, as pessoas com asma, sejam crianças ou adultos, vão ter de usar medicamentos em doses muito mais elevadas e com potenciais efeitos secundários a curto e longo prazo. Não se deixe entrar neste cenário. Aposte na prevenção!

Segundo: É importante sublinhar que o facto de se manter a asma controlada, ou seja, sem sintomas durante o dia, nem durante a noite, sem necessidade de usar medicamentos para aliviar as queixas respiratórias, permite gozar bem as férias sem se estar limitado pela doença.

Ao mesmo tempo, o tratamento preventivo para a asma, permite reduzir significativamente a inflamação subjacente e assim “preparar” e contribuir para uma entrada no Outono/Inverno muito mais calma e tranquila. Assim, reduz-se ao mínimo a probabilidade de perda de controlo com as primeiras gotas de chuva ou os primeiros dias de frio da próxima estação do ano. Aposte na prevenção!

Os tratamentos preventivos para a asma devem ser individualizados para cada pessoa. Existem tratamentos seguros e eficazes para todas as idades. Não deixe que a tosse, a dificuldade em respirar ou a pieira o controle a si ou aos seus. Peça ajuda ao seu médico. Sem dúvida que vale a pena. Aposte na prevenção! E viva o Verão!