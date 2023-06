Os Demónios do Meu Avô: Nuno Beato cortou o elefante às fatias

“Às vezes, existe uma ideia de que a animação em stop motion é mais lenta, mas não é necessariamente verdade”, explica Nuno Beato. “Provavelmente, os tempos de produção são idênticos aos de uma animação noutra técnica. A questão é que no stop motion as pessoas têm mais a noção do trabalho que dá, porque tem um lado mais táctil, com as peças, as miniaturas…”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt