Jardim-de-infância em Taiwan foi acusado de drogas as crianças

Os professores do jardim-de-infância Baoren, em Taiwan, foram acusados de drogar as crianças. Os docentes terão utilizado xaropes para a tosse muito viciantes e, depois de feitas análises, oito crianças terão testado positivo para a presença fenobarbital - utilizado no tratamento da epilepsia - e benzodiazepinas, um calmante forte, no corpo. O número de crianças que terão sido drogadas, porém, segundo o Independent, pode ir até às 20.

Este mês, as autoridades começaram a investigar o caso, depois de os pais terem acusado os professores do jardim-de-infância da cidade de Taipei de terem administrado essas substâncias às crianças. Além da utilização de drogas, um dos professores também foi acusado de bater nos meninos.

Em Abril e Maio, os pais começaram a ficar preocupados quando algumas crianças começaram a manifestar súbitas mudanças de humor e cãibras, sinais que podem corresponder a alguns sintomas de abstinência.

O director do jardim e cinco professores foram detidos pelas autoridades e foi ordenado o encerramento da escola. A instituição também terá de pagar uma multa de mais de quatro mil euros. Esta quarta-feira, apesar de a ordem de fecho já ter sido emitida, escreve o The Guardian, os escritórios ainda estavam abertos. Em resposta a um pedido de comentário sobre o sucedido, um porta-voz do jardim respondeu apenas: “Não tenho nada a dizer.”

Segundo o Independent, mais de mil pais manifestaram-se em Taiwan, pedindo transparência sobre o que realmente se sucedeu. Também pediram penas mais pesadas para os acusados e melhores mecanismos de protecção para as crianças no ensino pré-escolar.

Aos pais, em comunicado citado pelo Guardian, o Grupo Educativo Jidibao - empresa que detém o jardim-de-infância - disse que “a verdade ainda estava a ser clarificada” e prometeu que o grupo ia trabalhar no sentido de conseguir recolocar as crianças em outras escolas.