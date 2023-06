Gloria Pires deixará a Globo após Terra e Paixão

Irene de Terra e Paixão deverá ser a última personagem de Gloria Pires, 59 anos, como contratada da Globo. Isso porque o contrato fixo da atriz com a emissora chegará ao fim assim que as gravações da novela de Walcyr Carrasco acabarem, e não vai renovar.

Segundo a assessoria de imprensa da atriz, Gloria vai aguardar o encerramento do trabalho para discutir o futuro na emissora. Porém, decreta que "não há intenção em renovar". E isso não deve mesmo acontecer, já que pela nova dinâmica adotada pelo canal, não seria estranho ver mais um medalhão fora da Globo. Procurada, a emissora não respondeu.

Nos últimos meses, a Globo também optou por não renovar o contrato de artistas como: Marieta Severo, Osmar Prado, Marjorie Estiano, Isis Valverde, Antonio Fagundes, Stênio Garcia, Jayme Matarazzo, Matheus Nachtergaele, Gabriela Duarte, Mateus Solano e Isabelle Drummond.

No canal, Gloria está há mais de 50 anos e acumula personagens de sucesso em tramas como Vale Tudo (1988), Mulheres de Areia (1993), Belíssima (2005), Guerra dos Sexos (2012) e O Outro Lado do Paraíso (2017).

Com uma possibilidade maior de agenda e sem um vínculo com um trabalho de longo prazo, Gloria ficará livre para decidir o que fazer no futuro, seja série em outras plataformas, cinema e peças teatrais mais longas.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S.Paulo

O PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em português de Portugal.