Recruta em coma induzido após sofrer golpe de calor durante Curso de Comandos

Um militar de 21 anos que participava no 139.º Curso de Comandos está em coma induzido após ter sofrido um golpe de calor, informou o Exército esta terça-feira em comunicado.

Tudo aconteceu no passado dia 12 de Junho, durante "a execução da instrução de marcha-corrida, com a distância de 15 quilómetros, com carga de cinco quilos, no quilómetro 14", quando um militar do sexo masculino foi assistido pela equipa médica militar.

De acordo com o Exército, foi accionado o INEM, tendo o militar sido transportado para o Hospital de Santa Maria em Lisboa. "Foi diagnosticado um golpe de calor e pelos riscos inerentes de falência de órgãos foi admitido nos cuidados intensivos. A situação neurológica aconselhou a ser induzido o coma, situação em que se mantém", refere ainda o comunicado. Fonte do Hospital Santa Maria confirma ao PÚBLICO que o recruta se encontra com "prognóstico reservado", remetendo para as informações que constam no comunicado do Exército.

O curso teve início a 12 de Abril e, após o incidente, foi interrompido por determinação do Chefe do Estado-Maior do Exército "até à conclusão da avaliação clínica de todos os instruendos". Entretanto, foi já retomado, sem terem sido registadas "quaisquer alterações fora dos padrões definidos". Foi também iniciado um processo de averiguações.

O curso está, actualmente, na 11.ª semana de um total de 17 e conta com "22 instruendos em formação de um total inicial de 52 formandos". De acordo com o Exército, durante as primeiras dez semanas foram realizadas diferentes provas de marcha-corrida, com distâncias de cinco, dez e 15 quilómetros com cargas de cinco e dez quilos.

Já no anterior curso de Comandos, o 138.º, em Setembro passado, seis instruendos foram hospitalizados, sendo que um deles foi sujeito a um transplante hepático.

Hugo Abreu e Dylan Silva, ambos de 20 anos, morreram em Setembro de 2016, após sofrerem um "golpe de calor" na primeira prova do 127.º Curso de Comandos, em Alcochete.