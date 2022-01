Mortes nos comandos: Três condenados em 19 arguidos. Director da prova e médico absolvidos

O Tribunal Central Criminal de Lisboa condenou na tarde desta segunda-feira Ricardo Rodrigues, um dos instrutores do curso dos Comandos no qual morreram Hugo Abreu e Dylan da Silva, em Setembro de 2016. Ricardo Rodrigues era instrutor do grupo de Hugo Abreu e foi condenado a uma pena suspensa de três anos de prisão por ofensas à integridade física. Outros dois instrutores, Pedro Fernandes (dois anos e três meses de prisão) e Lenato Inácio (dois anos de prisão), foram condenados a penas suspensas por crimes de abuso de autoridade por ofensas à integridade física

Já o director da Prova Zero, o tenente-coronel Mário Maia, foi absolvido. Também o médico que liderava a equipa de apoio sanitário à prova, o capitão Miguel Onofre Domingues, foi absolvido. No banco dos réus, sentavam-se neste processo 19 arguidos, mas só três foram assim condenados.

O Ministério Público solicitou a declaração de especial complexidade do caso para ter um prazo de 60 dias para apresentar recurso. Já os advogados das famílias das vítimas, Ricardo Sá Fernandes e Miguel Santos Pereira, garantiram após a leitura do acórdão que vão recorrer da decisão para o Tribunal da Relação de Lisboa.

“Nem Hugo Abreu nem Dylan da Silva foram obrigados a prosseguir a instrução” Juíza-presidente

Durante a leitura do acórdão, a juíza-presidente considerou que “várias situações de agressões ficaram por demonstrar”, tendo ainda salientado que agressões ocorridas durante os exercícios “não podem ser entendidas como uma agressão mas compreendidas num treino específico”. Relativamente às elevadas temperaturas que contribuíram para um quadro de desidratação em vários instruendos e para o golpe de calor que vitimou Hugo Abreu e Dylan da Silva “os responsáveis da prova não podiam dar-se ao luxo de escolher a temperatura”, acrescentou ainda.

O tribunal deu ainda como provado que Hugo Abreu não mostrou sinais de não estar a suportar a instrução até à primeira prova da tarde quando foi encaminhado para a enfermaria. “Nem Hugo Abreu nem Dylan da Silva foram obrigados a prosseguir a instrução”, sublinhou a juíza.

Processo tem mais de cinco anos

Este é um processo com mais de cinco anos, aberto em Setembro de 2016 para apurar as circunstâncias da morte de dois jovens recrutas do curso dos Comandos no Campo de Tiro de Alcochete, onde decorria a Prova Zero, no primeiro dia do curso 127. Sob temperaturas a rondar os 40.º graus Celsius, vários instruendos sentiram-se mal. A prova foi interrompida às 16h, depois de ter começado na véspera à noite.

A essa hora, cerca de 20 recrutas recebiam assistência na tenda de campanha, entre os quais Hugo Abreu e Dylan da Silva, que viriam a morrer. Segundo a autópsia, um golpe de calor esteve na origem da paragem cardiorrespiratória de Hugo Abreu nessa noite e de falência de órgãos de Dylan da Silva, seis dias depois.

Os 19 arguidos, todos Comandos, foram acusados e pronunciados por crimes de abuso de autoridade por ofensa à integridade física e outros crimes previstos no Código de Justiça Militar.

Falta de provas

O MP, representado neste julgamento pela procuradora Isabel Lima pedira a absolvição de 14 dos 19 arguidos deste julgamento por entender que não tinha sido produzida prova para sustentar a acusação de abusos de autoridade por ofensas à integridade física.

Para o capitão-médico Miguel Domingues e o director da Prova Zero, tenente-coronel Mário Maia, o Ministério Público pediu penas de cinco e dois anos respectivamente, suspensas na sua execução, por considerar que nenhum deles fez o que deveria para socorrer de forma atempada o instruendo Hugo Abreu bem como Dylan da Silva – este último transferido para o hospital nessa noite e que viria a morrer seis dias depois.

Os três principais arguidos deste processo Tenente-coronel Mário Maia , director do curso 127, foi um dos 19 militares acusados de 23 crimes de abuso de autoridade por ofensa à integridade física, de acordo com o Código de Justiça Militar (no seu artigo n.º 1 segundo o qual “o militar ofende o corpo ou a saúde de algum subordinado no exercício das suas funções” é punido com pena de prisão de dois a oito anos). O director deu ordem para suspender a Prova Zero às 16h de dia 4 de Setembro, quando vários instruendos já estavam a ser assistidos na enfermaria montada na tenda de campanha do Campo de Tiro de Alcochete, onde Hugo Abreu viria a morrer menos de seis horas depois. O director responde ainda pelo crime de ofensa à integridade física nos termos do n.º 2 do artigo 93 (quando a ofensa implica “perigo de vida” para o ofendido é punida com prisão efectiva).

, director do curso 127, foi um dos 19 militares acusados de 23 crimes de abuso de autoridade por ofensa à integridade física, de acordo com o Código de Justiça Militar (no seu artigo n.º 1 segundo o qual “o militar ofende o corpo ou a saúde de algum subordinado no exercício das suas funções” é punido com pena de prisão de dois a oito anos). O director deu ordem para suspender a Prova Zero às 16h de dia 4 de Setembro, quando vários instruendos já estavam a ser assistidos na enfermaria montada na tenda de campanha do Campo de Tiro de Alcochete, onde Hugo Abreu viria a morrer menos de seis horas depois. O director responde ainda pelo crime de ofensa à integridade física nos termos do n.º 2 do artigo 93 (quando a ofensa implica “perigo de vida” para o ofendido é punida com prisão efectiva). O Capitão-médico Miguel Onofre Domingues responde pelos mesmos crimes. Nesse dia 4 de Setembro, chegou ao Campo de Tiro de Alcochete por volta das 10h30. Pouco depois da ronda do meio-dia e constatando o estado de alguns instruendos e as elevadas temperaturas, sugeriu que fossem tomadas medidas para evitar a desidratação. Durante o julgamento, disse não ter identificado sinais que justificassem a transferência imediata para o hospital de Dylan da Silva ou Hugo Abreu.

responde pelos mesmos crimes. Nesse dia 4 de Setembro, chegou ao Campo de Tiro de Alcochete por volta das 10h30. Pouco depois da ronda do meio-dia e constatando o estado de alguns instruendos e as elevadas temperaturas, sugeriu que fossem tomadas medidas para evitar a desidratação. Durante o julgamento, disse não ter identificado sinais que justificassem a transferência imediata para o hospital de Dylan da Silva ou Hugo Abreu. O sargento Ricardo Rodrigues era instrutor do grupo dos graduados onde se incluía Hugo Abreu. É acusado dos mesmos crimes de abuso de autoridade por ofensas à integridade física tendo como resultado a morte no caso deste jovem. É o único arguido para quem o Ministério Público pediu uma pena de prisão efectiva de 10 anos, por considerar que a morte de Hugo Abreu não foi evitada porque teria sido obrigado a comer terra por este instrutor. Tal situação, alega o MP, teria também contribuído pelo agravamento do estado de Dylan da Silva que, por isso, teria ficado sem assistência.

O advogado que representa a família de Hugo Abreu e o pai de Dylan da Silva, Ricardo Sá Fernandes, lamentou que o MP não tenha acompanhado a acusação deduzida pelo Departamento de Investigação e Acção Penal em Junho de 2017, dizendo que o problema estava na forma “como esta Prova Zero tinha sido concebida e executada. “A nosso ver, merece censura criminal”, disse, discordando do facto de a procuradora ter colocado o foco da responsabilização criminal na falta de assistência a Hugo Abreu, e depois a Dylan da Silva.