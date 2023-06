O acolhimento familiar tem novas bases da Segurança Social, mas falta o plano concreto

Governo promete lançar uma grande campanha para dar a conhecer em todo o país o papel benéfico que podem ter as famílias de acolhimento para as crianças em perigo.

O Governo lançou as bases para promover a selecção de famílias de acolhimento e inverter a tendência em Portugal, país onde 95% das crianças em perigo, com medidas de acolhimento longe dos pais por situações de perigo, estão institucionalizadas e apenas 5% estão em acolhimento familiar. "Ainda não é o plano, mas são as bases", esclareceu Catarina Marcelino, vice-presidente do Instituto da Segurança Social (ISS), num encontro na semana passada que reuniu especialistas no ISCTE-IUL em Lisboa.