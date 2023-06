Aeroporto em Santarém: longe da capital e pouco provável, defende Galamba

O relatório da comissão técnica independente responsável por estudar os melhores locais para construir o novo aeroporto de Lisboa ainda não foi apresentado ao Governo (que depois tomará uma decisão final). Mas o ministro das Infra-Estruturas, João Galamba, já deixou claro que considera Santarém uma opção pouco viável por ficar demasiado longe da capital.

“Se acho o aeroporto em Santarém longe? Acho. Se acho que a probabilidade de ser viável é alta? Não, é baixa”, partilhou o ministro João Galamba na quarta edição da CNN Summit.

Em Abril, a presidente da comissão técnica, Rosário Partidário, anunciou que tinham sido reduzidas as opções de localização do novo aeroporto para nove hipóteses (sete localizações), sendo que, entre estas, se encontrava Santarém, a opção mais a norte, e uma opção que foi posta em cima da mesa pelo próprio executivo. Os trabalhos da comissão independente ainda estão a decorrer e “todas as hipóteses” continuam em análise, tal como confirmou a presidente da comissão à Renascença, mas o ministro quis antecipar-se.

O responsável pelas Infra-Estruturas referiu ainda que o local exacto do novo aeroporto só será conhecido no próximo ano e manifestou o desejo de que a decisão seja tomada “o mais rapidamente possível” e “no primeiro semestre de 2024”, disse.

Face a estas declarações, o promotor do projecto Magellan 500 para a construção do aeroporto em Santarém, Carlos Brazão, disse ao canal de televisão estranhar a rejeição de João Galamba. “Estranhamos as declarações do senhor ministro, tendo em conta que está em curso uma avaliação estratégica aprovada pelo Conselho de Ministros.”

Segundo Carlos Brazão, o seu consórcio privado tem trabalhado com a comissão técnica independente de forma a apresentar a melhor proposta para um aeroporto neste distrito, acrescentando que serão “apenas precisos 29 minutos” para ir de Santarém à capital de comboio.