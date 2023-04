Novo aeroporto: um guia sobre as decisões de hoje e os próximos passos

A comissão que está a estudar o novo aeroporto de Lisboa apresenta esta quinta-feira as opções estratégicas para aumentar a capacidade aeroportuária de Portugal. Até agora, a comissão liderada por Rosário Partidário esteve a recolher soluções. Daqui para a frente vai estudar em detalhe as opções que sobreviverem. O PÚBLICO preparou um guia para explicar como se chegou ao dia de hoje e o que vai acontecer daqui para a frente.

Quem está a estudar o novo aeroporto de Lisboa?

O Governo designou uma comissão técnica independente para esta missão. Esta comissão é liderada pela professora do Técnico Rosário Partidário e está dividida em seis áreas, cada uma com um coordenador. As áreas temáticas são: procura aeroportuária, acessibilidades, economia e finanças, planeamento aeroportuário, ambiente e aspectos jurídicos. Esta organização permitiu olhar para cada um dos aspectos mais importantes de uma forma mais pormenorizada.

É esta comissão que decide onde ficará o novo aeroporto?

Não. Esta comissão entrega ao Governo um relatório que compara um conjunto de opções estratégicas e que identificará aquela que está mais bem colocada para cumprir o objectivo final - aumentar a capacidade aeroportuária de Portugal tendo em conta as limitações actuais do aeroporto Humberto Delgado, na Portela. Este relatório será entregue até ao último dia de 2023.

O que acontece depois?

O Governo analisa o relatório técnico e toma uma decisão política. Não está fixado um prazo para esta decisão, mas é consensual que Portugal tem de avançar para uma nova solução, sob pena de ser penalizado pelas limitações da Portela.

O Governo de António Costa decide sozinho?

O Governo decidirá com base no relatório técnico. Esta metodologia foi acordada entre o executivo de António Costa e o líder do PSD, Luís Montenegro.

A escolha da opção para o novo aeroporto baseia-se em que critérios?

Depende da fase do trabalho da comissão técnica independente. Até agora, a comissão técnica esteve a recolher ideias, sugestões e opções que lhe chegaram. O Governo foi o primeiro a avançar cinco hipóteses para cima da mesa. Foram elas: Portela mais Montijo; Montijo mais Portela; Campo de Tiro de Alcochete; Portela mais Santarém; e Santarém.

Mas Beja, Monte Real e Ota não estão a ser analisadas?

Estão. As cinco opções do Governo foram a base do trabalho da comissão. À comissão chegaram mais de 700 opções através de um processo de participação aberto que permitiu aos promotores de uma ideia entregar uma proposta à comissão, e a quem quisesse entregar através de um site criado para o efeito, enviar uma proposta. Assim, à mesa da comissão chegaram três propostas vindas de promotores (Alverca com Portela, Beja e Monte Real), às quais a comissão juntou uma (Alcochete com Portela) para permitir uma melhor comparação com a solução de Santarém. A estas nove juntaram-se oito que chegaram através da entrega pelo site e que tinham informação suficiente para poderem ser analisadas. São elas: Rio Frio, Ota, Apostiça, Poceirão, Évora, Sintra, Tancos e Pegões.

No total quantas propostas estão em cima da mesa?

Das mais de 700 que chegaram à comissão foram analisadas as referidas 17. Este é o número de propostas que está em cima da mesa, mas nem todas as opções passam à fase seguinte.

Como se sabe o que passa à fase seguinte?

É esse o anúncio que acontece esta quinta-feira. A comissão analisou as 17 opções (algumas das quais resultam da combinação da construção de uma nova infra-estrutura, prevendo a manutenção da Portela), aplicou-lhes os critérios de viabilidade técnica - ou seja, os critérios que permitem perceber quais as soluções que podem ser tecnicamente viáveis - e daqui sairá uma lista, que deverá ser menor, para ser estudada em detalhe.

Quantas são as soluções que passam à fase final?

Terão de ser pelo menos as cinco que o Governo propôs inicialmente. Embora a comissão técnica estivesse convencida que poderia nesta fase descartar já alguma das cinco opções do executivo, a própria comissão acabou por concluir que terá de levar as cinco opções até ao fim.

Qual a próxima vez que teremos novidades sobre o trabalho da comissão?

O cronograma de trabalhos previa que, em final de Outubro, a comissão tivesse um relatório final preliminar ainda sujeito a consulta pública. É daqui que sairá o tal relatório final.

E como será feita a escolha da solução final a propor ao Governo?

Nessa fase, a comissão técnica vai identificar os factores críticos para a escolha da opção estratégica, a que melhor responde à necessidade de aumento da capacidade aeroportuária. Estes factores críticos ainda não são conhecidos. A comissão vai atribuir uma espécie de nota (classificação) a cada uma das opções que for estudada em detalhe, permitindo assim chegar a uma solução óptima do ponto de vista técnico.