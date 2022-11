As cinco ideias-chave sobre o novo aeroporto de Lisboa

Portugal está prestes a dar o pontapé de saída para a escolha da localização do novo aeroporto de Lisboa. Uma comissão técnica independente vai ganhando forma, os projectos e as ideias vão sendo apresentados, para até ao final de 2023 apresentar ao Governo um relatório com o estudo das cinco soluções em cima da mesa. É esperada uma decisão política do executivo depois. Para já, ficam os pontos-chave que resultaram da conferência organizada pelo PÚBLICO e pelo Conselho Económico e Social (CES) sobre o novo aeroporto de Lisboa.