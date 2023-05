Aeroporto em Santarém: Oeiras diz que vai ter porto para veículos aéreos de transporte

Acordo com empresa construtora é assinado no final deste mês e surge no âmbito da eventual construção do aeroporto em Santarém. Veículos eléctricos podem voar a 250km/hora.

A Câmara Municipal de Oeiras (CMO) revelou nesta quinta-feira ter sido a escolhida como sede de um novo projecto de mobilidade eléctrica aérea para transporte de passageiros. O concelho deverá assim ver instalado um vertiporto para base das chamadas aeronaves eVTOL – sigla em inglês de veículos de descolagem e aterragem vertical eléctrica -, um projecto do consórcio Magellan 500 e que surge no âmbito da eventual construção de um aeroporto em Santarém.

Segundo a autarquia liderada por Isaltino Morais, o acordo do município com empresa Megallan 500 será assinado no dia 31 este mês, no salão nobre do Palácio Marquês de Pombal.

“O acordo entre as partes prevê o desenvolvimento das acções necessárias e adequadas ao estudo, projecção, criação e implementação de infra-estruturas nas áreas da nova mobilidade aérea eléctrica em Oeiras, designadamente de uma infra-estrutura aeroportuária para operação de aeronaves eléctricas e outras de descolagem e aterragem vertical, e respectivas infra-estruturas de apoio”, revela a autarquia em comunicado.

Os responsáveis pelo município dizem que “num mundo em rápida evolução e que enfrenta o desafio das alterações climáticas, as novas tecnologias de mobilidade sustentável assumem um papel cada vez mais relevante”.

A CMO garante que a infra-estrutura assegura “a sustentabilidade da energia eléctrica (sobretudo renovável)”; “o funcionamento silencioso da propulsão eléctrica” e “conveniência da rapidez de deslocação a velocidades de cruzeiro anunciadas geralmente acima dos 250 km/hora”

“O projecto Magellan 500 para a futura construção do aeroporto na região de Santarém, que integra o Grupo Barraqueiro, pretende assim desenvolver, numa primeira fase, os vertiportos que servirão de rápido acesso entre Oeiras e aquela região”, diz ainda o comunicado.

“Para a CMO, este acordo é mais um passo na sua já longa tradição de liderança na área da inovação e tecnologia e enquadra-se na estratégia municipal de captar novas soluções de mobilidade eléctrica, uma vez que a área de ambiente e sustentabilidade é também uma prioridade”, conclui o texto.