Câmara quis sensibilizar para o silêncio na noite do Porto, mas só durante uma semana

No primeiro dia do mês de Junho, em algumas ruas do Porto foram instalados alguns placards com mensagem dirigida a quem frequenta a movida da Baixa. Em cinco painéis, cravados no chão com barras metálicas, colocados em Cedofeita, na Cordoaria, no Passeio das Virtudes e na Rua dos Mártires da Liberdade, lia-se: “Gostamos de festa, mas respeitamos os moradores. A partir das 22h. Diverte-te e respeita o Porto.” O mesmo texto aparece traduzido para inglês, em letras mais pequenas. Esta acção que a autarquia pôs em marcha indicava estar a ser cumprida a promessa da câmara de fazer acompanhar o novo Regulamento da Movida do Porto com algumas medidas de sensibilização, no sentido de atenuar os danos colaterais que atingem quem reside nas zonas onde há actividade de diversão nocturna e almeja conseguir ter mais algum descanso.

