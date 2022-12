Regulamento da movida do Porto chega a mais ruas com multas mais pesadas

A revisão do regulamento da movida do Porto está concluída, após a contribuição dos portuenses no período de consulta pública, e a submissão do documento à assembleia municipal (AM) vai ser votada pelo executivo na próxima segunda-feira. O alargamento do território considerado como movida e a redução do horário de encerramento de estabelecimentos comerciais em algumas artérias são duas das mudanças para as quais contribuíram os cidadãos, que pedem mais e melhor fiscalização para garantir o direito ao descanso roubado há largos anos.