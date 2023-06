Play mantém Lisboa-Islândia no Outono/Inverno: há voos a 89€

Começou a voar a 24 de Junho de 2021 e hoje em dia liga a Islândia a cerca de três dezenas de destinos, incluindo rotas em Portugal: a Play Airlines estreou voos Lisboa-Reiquiavique no ano passado e Porto-Reiquiavique já este ano.

Em tempo de festas de aniversário, a empresa acaba de anunciar uma promoção global que inclui a rota de e para Lisboa: promete, em comunicado, voos a preços mínimos: quando foi lançada a ligação, o valor por trajecto era anunciado desde 135 euros, nesta promoção "as viagens com partida em Lisboa", referem, "vão custar apenas 89€".

As regras: os voos devem realizar-se entre Setembro e Dezembro e devem ser reservados no site da companhia; os bilhetes promocionais estarão disponíveis ainda esta terça-feira e podem ser adquiridos até dia 24. A empresa não adiantou quantos bilhetes estarão à venda pelo valor mínimo, nem os períodos mais económicos, portanto será o tradicional tentar a sorte, fazer pontaria e tentar conjugar a ida-e-volta ao melhor preço.

Foto A Play voa actualmente entre a Islândia, o Porto e Lisboa dr

A chegada da Play a Portugal foi um marco histórico. Como sublinhava à Fugas, na altura do lançamento da rota em Lisboa, Birgir Jónsson, o CEO da companhia, até 2022, Portugal nunca tinha tido um "um serviço aéreo regular com a Islândia".

Este ano, os voos de Lisboa para a capital islandesa foram retomados nos finais de Março e a rota vai manter-se pelo ano fora: no site da empresa, no Outono-Inverno surgem duas frequências semanais, à segunda e sexta. No mapa de preços da Play, surgem preços entre os cerca de 120 a 200 euros por voos no Verão, começando a ficar mais barata a viagem no Outono/Inverno, com preços por trajecto que podem baixar até cerca de 70/90 euros.

Em Abril, estreou-se a rota do Porto, sendo uma rota sazonal, que deverá estar disponível até finais de Outubro: segundo o site da Play, há voos às quintas e domingos até 22 de Outubro. Os preços apresentados em geral também andam em redor dos 120 a 200 euros por voo, mas ainda surgiam alguns bilhetes mais económicos, abaixo dos 100 e, mais raros, até dos 70.