Mário Ferreira era para ter ido no submersível desaparecido no Atlântico

Por duas vezes, Mário Ferreira teve oportunidade de mergulhar no submersível Titan, para ver os destroços do Titanic. Por duas vezes mudou de ideias. O Titan está desaparecido desde domingo.

Mário Ferreira fintou a morte duas vezes num mergulho do submersível Titan. O empresário português chegou a ter bilhete reservado no mergulho turístico deste submersível que ia visitar os destroços do Titanic e está desaparecido no Atlântico desde domingo. Em Abril, decidiu cancelar o bilhete. Na última sexta-feira, na conferência Glex Summit 2023, nos Açores, cruzou-se com o amigo e explorador britânico Hamish Harding, que o desafiou a partir no seu avião privado para embarcarem no mergulho até aos destroços do Titanic. Voltou a decidir que não ia.