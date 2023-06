Azeites, vinhos, enchidos, música e mais: é a Expovila de Vila Flor

O evento com maior impacto económico no concelho transmontano de Vila Flor, a Expovila, regressa em Julho com a expectativa de superar o milhão de euros em negócios e 15 mil visitantes da edição anterior, foi hoje anunciado.

O certame está agendado para decorrer entre os dias 6 e 9 de Julho, e contará com cerca de cem expositores, quase todos deste concelho do distrito de Bragança, a maioria ligados aos produtos regionais como azeite, vinho, fruta, mel, enchidos, amêndoa, queijo e artesanato.

Como referiu o presidente da Câmara na apresentação do programa, a Expovila gerou no ano passado "um impacto económico de cerca de um milhão de euros na economia local", entre os negócios feitos na feira e no comércio, restauração e hotelaria locais.

Nos palcos: Gisela João, que é madrinha da feira, Paulo Gonzo, Fernando Daniel, Evendro, grupos regionais.

A expectativa é a de que a edição deste ano supere os números anteriores, inclusive os 15 mil visitantes oriundos de toda a região, que se deslocaram à sede deste concelho com cerca de seis mil habitantes.

As entradas no certame são pagas, com preços entre seis euros para um bilhete ou 17 euros para os quatro dias, uma decisão que a Câmara Municipal, promotora do evento, tomou depois de "bastante ponderação", segundo o autarca.

"As pessoas interiorizaram isso, terem de pagar. Foi um passo que teve bastante ponderação da nossa parte. Isto não é uma festa, é uma feira de promoção, é um certame para dignificar a imagem de Vila Flor", frisou.

Segundo o presidente da Câmara, Pedro Lima, "quem paga é porque quer mesmo ir", e a expectativa do município é de um "aumento de receitas", já que, para além das entradas, a organização vai também dinamizar um restaurante no recinto e vender "merchandising" da Expovila.

O autarca afirmou que o serviço de refeições a cargo da organização não retirará movimento aos restaurantes e hotelaria do concelho, que, segundo disse, nos dias da feira "ficam lotados e não têm capacidade para mais marcações".

Foto A Expovila é o mais importante evento económico do ano para o concelho: um milhão de euros é o cálculo de impacto local CM Vila Flor

A Expovila decorre no Parque Municipal de Feiras e Exposições e o objectivo é que o próprio evento gere de ano para ano receitas capazes de cobrir metade do investimento de 250 mil euros.

Além dos expositores, o certame tem também um dia dedicado ao debate sobre questões pertinentes para a região que, nesta edição, será sobre a ferrovia, com a apresentação de um livro sobre a temática da autoria do antigo presidente da Câmara de Bragança Jorge Nunes.

A animação faz também parte do programa com artistas como Gisela João, que é madrinha da feira, Paulo Gonzo, Fernando Daniel, Evendro, assim como grupos regionais.

O último dia, domingo, é dedicado à família, com actividades para as crianças, e o festival da canção Encantar organizado pela Associação Cultural e Recreativa de Vila Flor.

Ao longo dos quatro dias a Expovila tem uma tenda onde os pais podem deixar as crianças com vigilância.

O certame tem também como propósito divulgar as associações existentes no concelho e é realizado em parceria com a Associação Cultural e Recreativa de Vila Flor e a GNR, que irá fazer demonstrações no espaço da feira. Lusa/Fim