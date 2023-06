Daniel Ellsberg, morreu o homem dos Pentagon Papers

Daniel Ellsberg, o analista militar cuja mudança de opinião em relação à Guerra do Vietname o levou a divulgar os Pentagon Papers, documentos secretos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos que mostravam o logro do Governo norte-americano em relação ao conflito, e que desatou uma batalha fundamental sobre a liberdade de imprensa, morreu na sexta-feira, de acordo com um comunicado da família.

