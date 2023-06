A ‘Factografia’ de Chklovski

Um livro que reúne um aglomerado de textos díspares de um dos mais ousados e conseguidos críticos do século XX. Um desbravador e um pioneiro, que ajudou a criar as bases da moderna crítica literária.

Entre nós, Victor Chklovski, um dos responsáveis pelo Formalismo Russo, foi referência obrigatória para gerações de alunos de Letras. Os dois volumes de Teoria da Literatura, a cargo de Tzvetan Todorov (Edições 70, trad. Isabel Pascoal; reeditados num volume, em 2018, na mesma editora), albergavam textos antológicos de Chklovski: A Arte como Processo e A Construção da Novela e do Romance. No entanto, além desta importante recolha de estudos a várias mãos, o nome do autor de Teoria da Prosa não tem constado nos catálogos nacionais (salvo Maiakovski, Editorial Fronteira, 1978, sob a grafia Viktor Sklovski), até que este ano a editora Barco Bêbado editou O Movimento do Cavalo.