Morreu o ensaísta Tzvetan Todorov

Tzvetan Todorov morreu esta madrugada, em Paris, aos 77 anos, anunciou a sua família. O filósofo, crítico e teorizador literário e historiador das ideias, que nasceu na Bulgária mas vivia em França desde 1963, foi fundador da revista Poétique com Gérard Genette nos anos 1970. Foi também um dos fundadores do Centro de Investigação das Artes e da Linguagem do Centre National de la Recherche Scientifique em 1983.

Segundo o jornal Le Monde, que cita a sua filha, Todorov tinha acabado de escrever o seu último livro que se intitula Le Triomphe de l’artiste e deverá ser publicado em França no próximo mês.

Prémio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales em 2008 e Prémio da Crítica da Académie française em 2011, Tzvetan Todorov é autor de As Morais da História, Os Géneros do Discurso (1978), Poética da Prosa, Literatura e Significação, A Nova Desordem Mundial: Reflexões de um Europeu, Memória do Mal, Tentação do Bem: Uma Análise do Século XX, ou de À la recherche du vrai et du juste.

