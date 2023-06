Passei o fim-de-semana passado tão assoberbado com o cartaz do Primavera Sound, no Porto, que não consegui acompanhar em directo a polémica sobre os cartazes que irritaram o primeiro-ministro, empunhados por professores num protesto à margem das comemorações do 10 de Junho. Quando por fim me pus a par dos factos e da discussão, cheguei a duas conclusões: a de que, pelos vistos, não é suposto uma pessoa de bem dizer que os cartazes não são evidentemente racistas; e a de que, porém, não é nada óbvio que os cartazes sejam racistas. Devo ser uma pessoa horrível.

