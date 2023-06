“Não vou dizer que estou felicíssimo”: director do Primavera Sound após décima edição

José Barreiro, director do Primavera Sound Porto, reconhece que há “ilações a tirar” e “melhorias a fazer” depois de a décima edição do festival ter ficado marcada por queixas do público, muitas relacionadas com a localização do novo palco principal (palco Porto), que não oferece uma visibilidade tão boa como o antigo (que este ano foi um dos secundários). Dito isto, o responsável deixa já a garantia de que na edição do próximo ano, entre 7 e 9 de Junho (sexta a domingo), vai manter a aposta no palco Porto enquanto principal.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt