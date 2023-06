Cidade no Texas atingida por tornado. Terão morrido três pessoas

A cidade norte-americana de Perryton, no Texas, foi atingida esta quinta-feira por pelo menos um tornado que, segundo, o mayor da cidade, provocou várias mortes. Segundo a cadeia televisiva KVII-TV a cidade foi atingida por três tornados. Ao mesmo canal, o comandante dos bombeiros de Perryton, Paul Dutcher, avançou que pelo menos três pessoas morreram.

"É mau, é muito mau. É uma loucura interminável. Não podia ter-nos atingido numa zona mais vulnerável", disse o mayor, Kerry Symons.

O Ochiltree General Hospital, em Perryton, cidade com cerca de oito mil pessoas, ainda não terá recebido nenhuma vítima mortal, mas já deram entrada algumas pessoas com lesões graves que foram transferidas para centros médicos maiores em Amarillo, disse Debbie Beck, responsável do hospital.

Beck disse ainda que chegaram ao hospital cerca de cem pessoas com lesões cujas gravidades foram de simples arranhões a colapsos do pulmão. A responsável não soube especificar quantas pessoas foram transferidas para Amarillo.

Pelo menos 30 caravanas ficaram danificadas ou destruídas em Perryton, noticiou a KVII-TV, e às seis da manhã (meio-dia em Lisboa), os bombeiros ainda estavam a realizar operações de resgate.

Imagens terrestres de Perryton, a cerca de 180 quilómetros a nordeste de Amarillo e perto da fronteira com o Estado do Oklahoma, mostraram casas destruídas e destroços.

Segundo os bombeiros, a cidade foi atingida por três tornados. BOOKER FIRE DEPARTMENT / HANDOUT LUSA Segundo os bombeiros, a cidade foi atingida por três tornados. BOOKER FIRE DEPARTMENT / HANDOUT LUSA Segundo os bombeiros, a cidade foi atingida por três tornados. BOOKER FIRE DEPARTMENT / HANDOUT LUSA Segundo os bombeiros, a cidade foi atingida por três tornados. BOOKER FIRE DEPARTMENT / HANDOUT LUSA Segundo os bombeiros, a cidade foi atingida por três tornados. SABRINA DEVERS VIA TMX / Reuters Segundo os bombeiros, a cidade foi atingida por três tornados. SABRINA DEVERS VIA TMX / Reuters Fotogaleria Segundo os bombeiros, a cidade foi atingida por três tornados. BOOKER FIRE DEPARTMENT / HANDOUT LUSA

"A Jane e eu estamos a rezar pelas pessoas de Perryton esta noite. Estou em contacto com o mayor Symons e esta tragédia está a ser monitorizada de perto por mim e pela minha equipa", disse no Twitter Ronny Jackson, republicano do Texas, membro da Câmara dos Representantes.

O governador do Texas, Greg Abbott, disse, em comunicado, que estava a enviar as equipas de resposta de emergência do Estado para a área, incluindo uma task force médica de emergência e equipas de procura e resgate.