A nova preocupação europeia são os opióides sintéticos, como o fentanil

A heroína continua a ser o opióide mais utilizado na União Europeia e responsável pela maioria das mortes por overdose​no espaço europeu. No entanto, a tendência decrescente no consumo desta droga vira as atenções para outra categoria: os opióides sintéticos, como são disso exemplo o fentanil e o nitazeno (derivado da substância psicoactiva isotonitazeno). “Os opióides sintéticos misturados ou em formatos diferentes são apelativos para os mais jovens e, portanto, temos de estar atentos a isso”, nota Paul Griffiths, director científico do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT).

