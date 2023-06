Porque é que o BCE sobe os juros para controlar a inflação?

Os bancos centrais sobem as taxas de juro frequentemente. O objectivo é contrariar uma escalada da inflação.

O pensamento é simples: se as taxas de juro subirem, as famílias e as empresas têm mais dificuldades em recorrer a novos empréstimos - e as prestações que já pagam aos bancos sobem. Assim, cada pessoa fica com menos dinheiro para consumir e cada empresa fica com menos dinheiro para investir.

Com isto, há menos procura por bens e serviços – o que, em princípio, faz com que os preços caiam (ou, pelo menos, não subam tanto). É lógico: se alguém paga mais pela prestação da casa, fica com menos dinheiro para comprar um telemóvel; se há menos procura, os fabricantes de telemóveis não arriscam subir os preços.

Claro que há outros factores que influenciam os preços, como o nível de concorrência entre lojas e produtores. Mas estes o banco central não consegue controlar. Por isso, enquanto os preços continuarem a subir, a solução para controlar a inflação é, infelizmente, subir ainda mais as taxas de juro.