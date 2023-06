Oposição: deslocalizar sem-abrigo para periferia de Lisboa é começar reintegração do zero

Depois de a Câmara Municipal de Lisboa (CML) anunciar a mudança temporária de pessoas sem-abrigo do Centro de Acolhimento do Quartel de Santa Bárbara, em Arroios, para quatro bairros sociais em zonas mais periféricas da cidade, a oposição apresentou, esta quinta-feira, uma proposta conjunta para que a resposta a este grupo vulnerável se mantenha no centro de Lisboa. Bloco de Esquerda (BE), Partido Socialista (PS), Cidadãos por Lisboa (CPL) e Livre (L) propõem que se definam alternativas habitacionais mais perto do coração da cidade, mais perto dos circuitos de circulação de sem-abrigo, no prazo de dois meses. Os partidos sugerem ainda que essa decisão recolha o contributo das pessoas transferidas, da rede de apoio, da comunidade local e dos profissionais envolvidos na reintegração social.

