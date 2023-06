Gigantones, tricô e observação de dinossauros para animar a família

TEATRO

eRrAdO

17 de Junho

Mantendo a linha de espectáculos como Parece Um Pássaro, A Árvore Branca, No Escuro ou Primeiro Andamento, a Plataforma285 estreia mais uma peça que procura “instigar a capacidade crítica das crianças”.

Co-assinada por Raimundo Cosme, com música de Conan Osiris e cenografia de Sara & André, assume-se como um “elogio ao erro”, num espaço onde importa experimentar e não cumprir um objectivo concreto. Pintar fora das linhas, escrever palavras que não existem e cantar em línguas inventadas são apenas alguns dos exemplos deste lugar seguro para errar.

Dirigida a maiores de três anos, a peça apresenta-se no Pequeno Auditório do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, sábado, às 16h (2€).

O Convidador de Pirilampos

18 e 19 de Junho

A actriz Cláudia Semedo conta a história escrita por Ondjaki e ilustrada por António Jorge Gonçalves (que também a encena).

“Um sonho sonhado em palavras, imagens e sons, num palco coberto por uma escuridão assustadora e bonita”, assim vem descrita a peça, com música de José Conde, sobre um menino curioso que gosta de passear na Floresta Grande e de “cientistar coisas”. O verbo serve para explicar “o que os cientistas e os inventores e as crianças fazem” e, entre as invenções, está um aumentador de caminhos e um convidador de pirilampos via código Morse.

No Convento São Francisco, em Coimbra, com sessões no domingo, às 16h (público geral, 4€), e segunda, às 10h e 14h30 (escolas, 2€).

FESTAS

Mercado dos Descobrimentos

15 a 18 de Junho

Bem-vindos a Vianna da Foz do Lima. No Castelo Santiago da Barra são recriadas cenas dos 500 anos de história de Viana do Castelo.

Organizada pela VianaFestas, a iniciativa vem substituir a tradicional Feira Medieval, centrando-se agora no período dos descobrimentos portugueses e no edifício que, à época, era um importante porto de trocas comerciais.

A dar corpo ao manifesto estão mais de cem momentos de animação itinerante (onde entram gaitas, trovadores, bailias e folguedos, entre outros) e perto de duas centenas de mercadores, artífices, artesãos e regatões, a que se juntam oficinas, gastronomia, o cortejo diário e a Queimada e Esconjuro (programa detalhado aqui). Na zona envolvente do castelo, há carrosséis, passeios a cavalo, torneios, acampamento militar e jogos infantis.

As portas estão abertas das 20h às 24h (quinta); das 11h às 24h (sexta e sábado) e das 11h às 21h (domingo). A entrada é livre.

Cortejo Internacional de Gigantones e Cabeçudos

17 de Junho

Os festejos do São João de Braga levam à rua o 32.º cortejo pautado por figuras desengonçadas e rufos de tambores.

O tradicional desfile conta, nesta edição, com 30 grupos nacionais e cinco internacionais (num total de 1200 participantes), saindo da Praça Municipal às 21h30 e deambulando pelas ruas da cidade até às 23h, hora em que, já na Praça da República, “vira baile”. As festas decorrem até 25 de Junho e têm o programa detalhado em www.saojoaobraga.pt.

Foto Cortejo Internacional de Gigantones e Cabeçudos DR/São João de Braga

Lavorada - O Festival dos Lavores

17 de Junho

A terceira edição do festival Lavorada desfia-se entre workshops, uma feira de artesanato, uma exposição de fotografia, um concerto e um piquenique.

Com o tear montado no jardim da Biblioteca Rocha Peixoto da Póvoa de Varzim, o encontro serve para “desconstruir preconceitos” e dar a conhecer às novas gerações "a complexidade" de artes manuais como o tricô ou o croché, "tão antigas quanto a nossa memória", alinhando-as com o século XXI, salienta a fundadora Lara Mafalda. Sábado, a partir das 10h30, com entrada livre.

MÚSICA

Floresta dos Sons

18 de Junho

Com direcção da Digitópia, o concerto propõe “um mergulho na floresta, nas suas histórias e paisagens sonoras”, dita a sinopse. Nas pautas, além dos sons que habitam o arvoredo, estão também notas de sensibilização para as questões ambientais.

Domingo, às 10h, na Casa da Música do Porto. Os bilhetes custam 12€ (criança + adulto).

A Galinha dos Ovos d’Ouro

18 de Junho

Ao embalo do ciclo Vamos Tocar Estórias!, o Fórum Municipal Luísa Todi (Setúbal) leva ao palco a fábula infantil sobre a ganância e a ambição, aqui protagonizada por instrumentos de percussão. Cabe a Susana Henriques, apresentadora e narradora, falar dos instrumentos, da música e de outras histórias. Domingo, às 11h, com bilhetes a 5€.

PASSEIOS

Observação de Dinossauros

17 de Junho

A última saída de campo da série Os Contemporâneos aponta o foco à Observação de Dinossauros.

Promovida pelo Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva de Lisboa à boleia da exposição Dinossauros - O Regresso dos Gigantes, leva os participantes ao EVOA - Espaço de Visitação e Observação de Aves, em Vila Franca de Xira, em busca de seres que viveram em simultâneo com os dinossauros e que ainda podem encontrar-se nos dias de hoje.

O investigador Silvério Figueiredo orienta a visita, marcada para sábado, entre as 9h30 e as 13h. Bilhetes de 6€ a 12€ (grátis para menores de sete anos).

OFICINAS

Os Segredos dos Brinquedos

17 de Junho

Em Lisboa, o Museu do Oriente convida a descobrir as histórias e os segredos dos brinquedos japoneses e, de caminho, a criar um exemplar à medida do freguês.

A ideia passa por “olhar o que é próximo e familiar para fazer a ponte com o diferente e (aparentemente) distante, através de sons, imagens e sensações”, anota a cartilha das oficinas Primeiras Descobertas. Aqui, a inspiração vem da exposição Japão: Festas e Rituais, patente no museu e centrada nas cerimónias que marcam a tradição identitária do país do sol nascente.

Destinada a crianças dos três aos cinco anos, a actividade decorre no sábado, das 11h30 às 12h30, com um custo associado de 4,50€.

Desperta o Geólogo que Há em Ti

18 de Junho

Criar dunas, construir um dinossauro robô e fazer um doce terrestre. É este o alinhamento da actividade desenhada pela Fábrica - Centro Ciência Viva de Aveiro para despertar na petizada o interesse pela geologia.

Com início às 10h, o programa custa 3,50€ por actividade (5,50€ para todas), ficando o bilhete de adulto, respectivamente, por 4,50€ e 7€.