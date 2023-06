Eco Laguna: Gavião estreia piscina de areia, “única na região”

No concelho do distrito de Portalegre, há agora uma Casa das Artes e uma piscina especial pronta a chamar as atenções. E os visitantes.

Há novas atracções em Gavião, concelho do distrito de Portalegre, no nordeste alentejano. Acaba de ser estreada a Casa das Artes e a Eco Laguna, uma piscina descoberta, com fundo de areia, e "especial".

"Trata-se da piscina municipal descoberta, tem características únicas nesta região, o fundo é composto por areia compactada e tem um formato circular, com cascata, hidromassagem com jacuzzi, um espaço muito interessante. Este equipamento pega com o espaço da piscina coberta", que foi requalificada, explicava antes da inauguração do complexo o presidente da câmara, José Pio, à Lusa.

Saliente-se, porém, explica a autarquia em informação à Fugas, que "os acessos são independentes: a piscina municipal voberta não pertence ao mesmo espaço apesar de se encontrar mesmo ao lado".​

Foto Casa das Artes e a piscina CM Gavião

A piscina de areia tem, noticiou o Jornal Alto Alentejo, uma "entrada em rampa em todo o perímetro e dois tanques elípticos principais". E, na "generosa envolvente", pode contar com "áreas de relvado e zonas de sombreamento", sendo a lotação de 400 pessoas. No "logradouro de acesso ao edifício", "pérgulas e zonas de sombreamento que convidam à estadia, bem como com espelhos de água". Há balneários, cacifos e bar.

Em termos de custos de acesso à eco laguna, segundo a autarquia: gratuito até seis anos; para adultos varia entre 2 euros (meio dia) e 3 euros (um dia), existindo um passe com 10 entradas por 25 euros; dos 7 aos 10 anos custa 1,20 euros (meio dia) ou 2 euros (um dia) com o passe de 10 entradas a ficar por 15 euros. Há mais descontos para residentes e escalões etários.

Foto CM Gavião

O complexo, que nasce a partir de uma propriedade privada adquirida pela autarquia, integra um investimento estimado pela autarquia em 1,5 milhões de euros, tendo sido inaugurado a 10 de Junho.

Se quiser prolongar os mergulhos, há duas praias fluviais no concelho: no Parque de Merendas da Ribeira da Venda e no Alamal. Nas páginas de lazer do site da autarquia há mais sugestões.