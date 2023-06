A partir de sexta-feira construa o seu próprio ranking de escolas

Quais são os colégios de topo? Até que ponto a escola do seu filho supera o que seria de esperar? E quais são as que conseguem que mais alunos não fiquem pelo caminho? Sexta-feira há respostas.

Há muitas formas de analisar o desempenho das escolas – as médias dos exames, as taxas de conclusão, a superação dos resultados face ao contexto social e económico, a capacidade de levar até ao fim, sem chumbos, os alunos mais pobres. Mais uma vez, o PÚBLICO, em parceria com a Católica Porto Business School, fornece-lhe informação relativa a mais de 600 escolas secundárias e mais de 1100 básicas, públicas e privadas, onde se realizaram exames no final do ano lectivo passado. E este ano, além dos habituais rankings de escolas, temos uma novidade: uma página interactiva que lhe permitirá construir o seu próprio ranking.

A ideia é que possa escolher os critérios que mais valoriza. Quer ver quais as escolas que se destacam mais nas médias dos exames ou as que têm notas internas mais altas? A que disciplinas dá mais importância? No seu ranking não podem faltar as actividades extracurriculares e os projectos especiais que a escola oferece? Também tem possibilidade de incluir essa variável na sua lista ordenada. Ou prefere ordenar as escolas em função das que mais superam as classificações esperadas tendo em conta as características dos seus alunos?

Tudo isto estará na sua mão, com uma ferramenta muito simples. A partir desta sexta-feira, dia 16 de Junho.

Para além disso, disponibilizamos-lhe, como sempre, as listas completas que lhe permitem procurar facilmente cada escola, concelho a concelho, para saber que posição ocupa cada uma nos rankings dos exames e da superação. E há algumas surpresas.

Viajámos pelo país para lhe trazer histórias de escolas muito diferentes e para procurar respostas a uma pergunta que há muito fazemos quando os rankings saem: por que razão se destacam tanto, ano após ano, as escolas do norte litoral?

Falámos com alunos, professores, investigadores e decisores políticos. Não perca a edição especial online, com a profundidade que é a marca dos rankings das escolas do PÚBLICO, e o suplemento de 28 páginas, nas bancas, nesta sexta-feira.