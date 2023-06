Maioria dos alunos no ensino profissional continua a vir de meios mais desfavorecidos

Quase metade dos alunos do secundário (45%) frequenta o ensino profissional, o que coloca Portugal no 19.º lugar do ranking europeu de países com mais alunos a frequentar esta tipologia de ensino.

São alunos que não querem ir além do ensino secundário, com baixo desempenho escolar e muitas vezes provenientes de um meio socioeconómico desfavorecido. Este é o grupo dominante de estudantes a terminar o ensino secundário pela via profissionalizante, ou seja, no ensino secundário profissional (ESP). A caracterização do perfil dos alunos do ESP é publicada esta quarta-feira no estudo Como Valorizar o Ensino Secundário Profissional? Dilemas, Desafios e Oportunidades, desenvolvido pela plataforma Edulog, uma iniciativa da Fundação Belmiro de Azevedo, em colaboração com a Universidade de Aveiro.