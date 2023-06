Cartoonistas: respeitinho pelo senhor primeiro-ministro, se faz favor!

Os cartazes que professores brandiram no 10 de junho em Peso da Régua? Não gostei. Defendo a linguagem institucional e educada no combate e no conflito político. Os anos de Donald Trump mostraram-nos a degradação democrática de um político constantemente a abandalhar o discurso público. É um recurso da extrema-direita (orgulhosamente reprovadora das contenções do politicamente correto): apura o discurso para ser tão ofensiva quanto consegue.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt