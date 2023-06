Quem é o filho de George Soros, que vai assumir império de 23 mil milhões de euros

O multimilionário George Soros, de 92 anos, passou o comando do seu império financeiro e instituições de filantropia para um dos seus cinco filhos. Chama-se Alexander Soros, tem 37 anos e é o mais velho do segundo casamento do pai. A fortuna de George Soros está avaliada em mais de 23 mil milhões de euros.

Nascido na Hungria e sobrevivente ao Holocausto, George Soros ficou milionário no mercado financeiro nos EUA, mas desde os anos 1990 que tem direccionado a fortuna da família para apoiar causas sociais, nomeadamente o fortalecimento da democracia em dezenas de países através da Open Society Foundations (OSF). É também um dos maiores financiadores do partido Democrata norte-americano.

Alexander Soros tem um doutoramento em história e desenvolveu uma tese sobre o impacto do poeta alemão Heinrich Heine (1797-1856) no filósofo Friedrich Nietzsche (1844-1900). É o mais velho de dois filhos do casamento de George com Susan Weber. O jovem faz parte da direcção do Bard College, em Nova Iorque, onde está sepultada a filósofa Hannah Arendt; do Centro de História Judaica, também em Nova Iorque; da Central European University, na Áustria; e de outras organizações.

Em Dezembro, Alexander Soros foi eleito presidente do conselho de administração da OSF, revelou o Wall Street Journal (WSJ) no domingo passado. Antes disso, foi presidente do organismo que apoia os democratas, informou, nesta segunda-feira, Michael Vachon, porta-voz de George Soros, citado pelo The Washington Post (WP).

Ao WSJ, Alexander Soros declarou que ele e o pai "pensam da mesma forma", que acreditam na liberdade de imprensa mas que, no seu caso, apostaria mais em temas como o direito ao voto, ao aborto e à igualdade de género. E revelou estar preocupado com a possibilidade de Donald Trump voltar à presidência em 2024. Segundo a BBC, Alexander Soros é fã, na música, de hip-hop e, no futebol americano, dos New York Jets. Também é conhecido por ter uma vida social activa e frequentar festas em Cannes, França, e nos selectos Hamptons, EUA.

Após a queda do Muro de Berlim, George Soros — que estudou filosofia na London School of Economics com Karl Popper (1902-1994) — tornou-se um dos principais apoiantes da liberdade de expressão e de outras prioridades democráticas na Europa de Leste e na Rússia, expandindo a sua acção para o resto do mundo, dos EUA a países da América Latina, África e Ásia, refere a sua biografia no site da OSF.

O seu apoio a causas liberais fê-lo conquistar inimigos em alguns sectores da direita e tornou-o alvo de ataques anti-semitas e teorias da conspiração. No mês passado, Elon Musk afirmou que Soros "odeia a humanidade" e quer "quer corroer o próprio tecido da civilização". Tal aconteceu depois de o multimilionário ter vendido acções da Tesla.

Um dos principais interesses de Alexander Soros é a guerra na Ucrânia, revela Mark Leonard, director do Conselho Europeu de Relações Externas, um grupo de reflexão que recebe financiamento da OSF, ao The Washington Post. "Desde o início da crise que Alexander revela um conhecimento extraordinário do que se está a passar na Ucrânia. Estava em contacto diário com a Fundação Soros na Ucrânia, falando com diferentes governos sobre a sua política em relação ao país", acrescenta.

A OSF descreve-se como o maior financiador independente da sociedade civil ucraniana e de grupos de cidadãos há mais de três décadas. O seu financiamento, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em Fevereiro do ano passado, incluiu o apoio à evacuação de civis, a entrega de material médico de emergência, a protecção do trabalho dos jornalistas e a investigação de crimes de guerra, enumera o WP.

Desde 2015 que as autoridades russas proibiram o financiamento de George Soros, que, em mais de 25 anos de trabalho no país, financiou centros de Internet em dezenas de universidades, apoiou professores e investigadores a viajar e a estudar no estrangeiro e financiou centros de arte contemporânea.

Além de Alexander, George Soros é pai de mais três filhos e uma filha. O magnata foi casado com Annaliese Witschak, entre 1960 e 1983, e foram pais de Robert Soros, 60 anos, fundador da Soros Capital Management; de Andrea Soros, 58 anos, a única filha que está também na direcção da OSF; e de Jonathan Soros, 53 anos, fundador da JS Capital Management LLC, uma empresa de investimento privado.

No mesmo ano em que se divorciou, George Soros casou com a historiadora Susan Weber, com quem teve dois filhos: Alexander, 37 anos, que agora sucede ao pai à frente dos destinos da família, e Gregory, 28 anos. O casamento terminou em 2005. Em 2013, o multimilionário voltou a casar, desta vez com a farmacêutica Tamiko Bolton, 51 anos.