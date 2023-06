Trump em risco de ir para a prisão sem passar pela Casa Branca

Durante décadas, o nome de Trump foi sinónimo de arranha-céus em Manhattan – um dos pedaços do planeta mais apetecíveis para os magnatas do imobiliário. Agora, ameaçado por quatro investigações criminais, o ex-Presidente dos Estados Unidos vê-se no meio de uma diferente partida de Monopólio, em que o adversário é a Justiça, e o prémio é mais importante do que o preço do metro quadrado na Quinta Avenida: se for reeleito em 2024, os seus problemas legais podem desaparecer.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt