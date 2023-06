As “preciosidades da cultura” do Algarve numa série de workshops de artesanato

"Uma jornada criativa pela singularidade cultural do Algarve". Assim se apresenta o Handsome Festival, Festival Internacional de Turismo Criativo que, de 21 a 24 de Junho, pretende revelar o artesanato tradicional através de worshops espalhados por vários locais da região.

O objectivo, garante a organização — QRER, Tertúlia Algarvia e Região de Turismo do Algarve — é "criar um evento recheado de oportunidades para contactar com preciosidades da cultura da região, de uma forma activa e criativa".

Trata-se do primeiro Festival de Turismo Criativo organizado no Algarve com uma programação que inclui workshops de artesanato, experiências gastronómicas, conversas criativas e outros eventos.

Foto A participação é gratuita Handsome Festival

Já estão abertas as inscrições para as diversas actividades em vários pontos do Algarve como a olaria, a arte de trabalhar a cana, a produção de esteiras com plantas da ribeira, a aprendizagem de técnicas tradicionais de conservação e secagem de figos, a arte da cestaria em cana ou em vime, os entrelaçados em esparto, malha de palma e empreita, entre muitas outras experiências.

O número de lugares é limitado, sendo que a participação é gratuita. A lista pode ser consultada na página oficial do Handsome Festival.

Além dos workshops nos ateliers de artesãos e das experiências gastronómicas em restaurantes, quintas, adegas e doçarias, a programação inclui uma tarde de oficinas abertas ao público a decorrer no Museu Regional de Faro, conversas e apresentações sobre turismo criativo, sessões de networking entre profissionais do sector e uma exposição de peças de design e artesanato.