Carros chineses são 10% a 14% mais baratos do que os rivais em Portugal

A compra de carros eléctricos chineses em Portugal ainda é pouco expressiva, apesar de levarem vantagem no preço de venda ao público. As três marcas já presentes no mercado nacional venderam apenas 352 unidades BEV (do inglês battery electric vehicle) desde Janeiro, sendo 280 da MG, 31 da Aiways e 41 da BYD, que só chegou a Portugal precisamente em Maio. É um volume ainda muito baixo no panorama nacional (representam somente 2,6% dos 13.783 BEV matriculados até agora em 2023), mas a indústria automóvel chinesa apostou na Europa e pôs as restantes marcas em sentido, até porque têm uma vantagem competitiva no preço.

